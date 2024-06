Intervenendo a 'Otto e mezzo' su La7, il vicepremier Matteo Salvini reputa un "errore" la possibilità che il segretario azzurro Antonio Tajani scelga di dividere il centrodestra in Europa. A proposito di Europa, sottolinea il ministro dei Trasporti che si dice "il primo degli europeisti", deve "difendere i confini italiani con le missioni navali".

Poi per quanto riguarda gli attuali conflitti in corso, Salvini ha ribadito che tematiche come pace e guerra prevalgono su tutto, quindi "premierato, Albania, autonomia, se scoppia la guerra mondiale è tutto inutile". "Chi non vota non si lamenti se prevalgono i militaristi alla Macron", ha poi aggiunto.