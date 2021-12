“Il reddito di cittadinanza è destinato a divenire un architrave dei sistemi di protezione sociale della nuova Europa. Lo dimostra il fatto che la Commissione europea lo ha inserito nel suo programma di lavoro del 2022 attraverso un testo legislativo che raccomanderà gli Stati membri anche su come estenderlo e vincolarlo ad altri strumenti chiave come il salario minimo, che rappresentano la base di una nuova società che non lasci nessuno indietro. In Europa sono 91,4 milioni i cittadini europei a rischio povertà ed esclusione sociale e questi numeri del 2019 sono sicuramente peggiorati durante la pandemia. L’ingresso nel mercato del lavoro dei percettori del reddito va sicuramente migliorato e noi lavoreremo per una riforma delle politiche attive sul lavoro che sia efficace e dia a tutti una reale possibilità di riscatto, ma indietro non si torna. I detrattori di questo strumento si mettano l’anima in pace: il reddito di cittadinanza fa scuola in Europa e presto diventerà modello per tanti Paesi”, così Daniela Rondinelli, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, in una nota.