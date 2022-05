“In Europa 9,5 milioni di persone svolgono lavoro domestico, pari a quasi il 5% dell’occupazione totale. Un comparto importante per l’economia europea che meriterebbe a mio avviso di essere considerato come parte integrante della Care Strategy perché incide sulla qualità della vita delle persone non autosufficienti e delle famiglie, un settore che infatti è destinato a crescere nei prossimi anni. Tuttavia, il settore è caratterizzato da lavoro nero, salari indecenti e condizioni precarie, in cui molto spesso i lavoratori non hanno accesso ai diritti fondamentali discendenti dall’essere lavoratore dipendente come ferie, maternità o sussidio di disoccupazione. Allo stesso tempo, le famiglie incontrano serie difficoltà nella gestione del rapporto di lavoro poiché non sono riconosciute come datori di lavoro dalle legislazioni nazionali. Per queste ragioni ho presentato degli emendamenti che mirano proprio ad affrontare e risolvere queste distorsioni del mercato. Ma per avere certezza di una Strategia davvero efficace, ritengo necessario un ulteriore passo, quello di prevedere - nell’ambito del semestre europeo - la fissazione di obiettivi vincolanti agganciati a indicatori misurabili e realistici. Solo così potremo garantire e conciliare l’attrattività di un settore professionale e il diritto a servizi di qualità e a prezzi accessibili per tutti”, così Daniela Rondinelli, europarlamentare del Movimento 5 Stelle in un intervento nella Commissione Occupazione e Affari sociali del Parlamento europeo.