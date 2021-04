“Il Fondo Europeo per la Globalizzazione è uno strumento straordinario di solidarietà europea e il Movimento 5 Stelle lo sosterrà con convinzione non solo perché sarà rinnovato per tutta la programmazione nei prossimi sei anni, ma soprattutto perché fissa il principio dell’abbassamento della soglia di accesso al fondo per i lavoratori di aziende con 200 dipendenti anziché 500. Questa misura è fondamentale per Paesi come l’Italia, la cui economia è basata prevalentemente sulle piccole e medie imprese”, così Daniela Rondinelli, europarlamentare del Movimento 5 Stelle in un intervento in plenaria.

“Tuttavia la pandemia ha mostrato a tutti che questo Fondo, da solo, non basterà. Con il Next Generation EU dovremo dimostrarci capaci di prevenire le crisi aziendali, convertendo per tempo tutte quelle imprese e lavoratori che sono su un binario morto dal punto di vista produttivo e delle competenze. Allo stesso modo, dovremo stabilire a livello europeo delle misure permanenti di sostegno anche per i dipendenti delle micro-aziende perché è giunto il momento di dimostrare con i fatti che la nuova Europa post pandemia che sta nascendo è davvero di tutti e non solo di alcuni”, conclude Rondinelli.