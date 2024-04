Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha ribadito la sua contrrietà su una possibile riconferma di Ursula von der Leyen alla guida della Commissione europea. "Ha fallito. Ha strizzato l'occhio a Orban, tentennato sulle riforme istituzionali e imposto un'ideologia green che ha distrutto le aziende. Forza Italia difende Ursula, io spero che salti", ha dichiarato Renzi in un'intervista a Repubblica.

Per l'ex presidente del Consiglio, la figura da prendere in considerazione per il dopo von der leyen è Mario Draghi. "Magari! Sarebbe uno straordinario punto di riferimento per tanti. Portarlo ai vertici di Bruxelles è difficile perché non appartiene ad alcuna famiglia europea. Ma se eleggeremo qualche sovranista in meno e qualche centrista in più, la candidatura di Draghi assumerà più forza", ha osservato Renzi.

In merito alla vicenda che ha coinvolto il Partito democratico in Puglia, Renzi ha osservato: "Non entro nelle questioni giudiziarie, sono garantista. C'è però una clamorosa responsabilità politica di Michele Emiliano: lui ha creato un sistema di potere vergognoso. E ha portato il Pd a copiare i grillini su Tap, Xylella, Ilva, trivelle, buona scuola". Il Pd deve "svegliarsi e smettere di essere subalterno a Conte", ha concluso.