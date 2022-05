““Oggi è la Giornata mondiale della libertà di stampa, una data simbolica per ricordare ai governi di tutto il mondo il dovere di difendere la libertà di parola sancita nella Dichiarazione universale dei diritti umani. Libertà di stampa è accesso all’informazione, diritto per i cittadini di sapere, dovere dei giornalisti a informare in modo corretto ma anche base della nostra democrazia e del rispetto dei diritti umani. Ecco perché il Movimento 5 Stelle dedica oggi la Giornata mondiale della libertà di stampa a Julian Assange. Con la sua attività giornalistica e investigativa il fondatore di Wikileaks ha svelato le pratiche prive di trasparenza degli Stati Uniti e di molti altri governi, ha divulgato documenti segreti che hanno mostrato all’opinione pubblica mondiale le vere ragioni dietro lo scoppio di alcune guerre, scandali e casi di corruzione. Grazie ad Assange abbiamo riletto la storia contemporanea con gli occhi della verità. Assieme ad altri parlamentari nazionali ed europei abbiamo scritto una lettera al Segretario di Stato per gli affari interni del Regno Unito, Priti Patel, per chiedere che Assange non venga estradato negli Stati Uniti dove rischia fino a 175 anni di carcere. Condannato per aver fatto conoscere la verità. Libertà di stampa è vedere Assange di nuovo libero”, così Tiziana Beghin, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo, in una nota.