"La notizia dell’ingresso delle Österreichische Bundesbanen nel capitale sociale dell’Interporto di Fernetti arriva all’indomani della conferma che Rete Ferroviaria Italiana - RFI, in collaborazione l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale, sta attivamente proseguendo nella realizzazione degli interventi infrastrutturali finalizzati all’incremento della capacità ferroviaria del Porto di Trieste. Tutto ciò non è certo un caso, ma attesta come l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale stia perseguendo una strategia di grande ed inedito respiro internazionale, attirando verso Trieste e l’intesa Regione Friuli Venezia Giulia l’interesse di operatori dei trasporti e della logistica di grande rilevanza. Così, dopo l’ingresso di Duisburger Hafen AG (Duisport) nel dicembre 2020, oggi sono le Ferrovie Austriache a diventare partner istituzionale, e non solo commerciale, della “piattaforma logistica regionale” che fa perno sull’Interporto di Fernetti. Il fatto poi che la partecipazione societaria in Interporto è previsto venga sottoscritta dalle ÖBB mediante lo scambio di partecipazioni nei terminal terrestri di Villaco-Fûrnitz e di Budapest-Blik in Ungheria apre ulteriori opportunità di collaborazione, consentendo all’interporto di Fernetti, e quindi all’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale con a fianco Friulia, di consolidare relazioni trasportistiche sempre nell’ottica di un rafforzamento della logistica, presupposto per lo sviluppo delle filiere industriali regionali. Non può infine sfuggire il salto di qualità rappresentato dal fatto che grandi player del mondo dei trasporti e della logistica europei (e non solo) siano parte, pur come soci di minoranza, dell’Interporto di Fernetti, in quanto una presenza istituzionale ha un valore di per sé e può ben generare ulteriori sinergie, ricordando, come è stato autorevolmente rilevato, che le azioni non si contano ma si pesano. Questa ultima considerazione sarà sicuramente valutata anche da Gorizia, in relazione alle forme di collaborazione da realizzare con i Porti di Trieste e di Monfalcone nell’ambito della piattaforma logistica regionale”. Lo dichiara in una nota il deputato di Forza Italia Guido Germano Pettarin.