"È indispensabile stabilire un tetto ragionevole al prezzo del gas a livello europeo. Il Partito democratico si è sempre impegnato affinché si lavorasse in Europa per una riforma complessiva del mercato dell'energia e ha sostenuto in questi anni la creazione di misure comuni straordinarie come il Next Generation EU o gli acquisti congiunti di vaccini per il Covid. Per ottenere questi risultati è necessario però evitare l'isolamento o l'inaffidabilità. Per cui ci auguriamo che alle parole di Meloni, in piena sintonia con la linea del Governo Draghi, seguano fatti concreti e coerenti di rottura con quanto fatto finora. Sulla gestione delle politiche migratorie, sulla ratifica della riforma del Mes sull'attuazione del Pnrr, l’esecutivo, infatti, è stato finora ambiguo e confuso ponendo l’Italia a rischio isolamento europeo. Speriamo sia solo una falsa partenza che venga corretta e smentita subito dai fatti". Così il vicepresidente dei deputati dem alla Camera, intervenendo a Start su SkyTg24.