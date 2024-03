"Grazie all'insegnamento di Silvio Berlusconi, riconosciamo l'importanza dell'Europa, tuttavia, ciò non implica accettare acriticamente tutto ciò che l'Europa propone. Al contrario, è nostro dovere lottare per migliorare le politiche europee, assicurandoci che rispondano meglio alle esigenze e alle aspirazioni dei cittadini rispetto a quanto fatto finora. La crescente presenza di movimenti anti-europeisti è preoccupante ma non dovremmo considerarla come un sintomo di irrazionalità collettiva, è piuttosto una reazione alle politiche che danneggiano i lavoratori. Nel contesto agricolo, ad esempio, abbiamo assistito a proteste che non possono essere semplicemente etichettate come irrazionali o frutto di un'estremismo antieuropeista. Al contrario, sono il risultato di politiche discutibili promosse da alcune fazioni politiche europee, come i Socialisti e i Verdi, che hanno messo in pericolo il settore agricolo.

Il nostro compito come Partito Popolare Europeo sarà quello di combattere queste politiche dannose. Purtroppo, quando ci troviamo a combattere in Europa, ci troviamo anche una sinistra italiana che spesso mette in difficoltà i nostri prodotti agroalimentari, come nel caso della lotta contro il Nutri-Score. Essere europeisti non significa accettare tutto senza discernimento, dobbiamo essere pronti a difendere i nostri interessi nazionali e a lottare per politiche europee migliori per l'Italia. Grazie a Tajani, godiamo di una grande credibilità in Europa e il governo italiano gode di un'autorevolezza che dobbiamo mantenere e consolidare."Lo ha detto Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia, ospite a Sky Agenda.