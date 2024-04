"Non credo di eccedere in fantasia se affermo che nel discorso pronunciato ieri da Mario Draghi ci fosse un appello neanche troppo indiretto a tutte le forze europeiste e federaliste a fare fronte comune per imprimere quel cambio radicale di rotta e accelerare sulla via dell'Unione politica, che è poi la premessa per avere una comune difesa e un'unica politica economica e fiscale. Il rapporto sulla competitività interna è diventato, per la statura intellettuale e morale di Draghi, una sferzata agli europeisti tiepidi, ai temporeggiatori e agli incerti. Il tempo dei distinguo, ci ha spiegato Draghi, è esaurito.

E nel tempo delle realizzazioni si deve remare tutti nella stessa direzione". Così in una nota Osvaldo Napoli, componente della segreteria nazionale di Azione.