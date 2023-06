“Grave che le sinistre Ue e il Parlamento Europeo strumentalizzino una missione della commissione Libe a Lampedusa, che aveva lo scopo di vedere da vicino e toccare con mano la situazione del territorio e che vive quotidianamente l’emergenza immigrazione, per farla diventare una passerella e un palcoscenico per le Ong per attaccare il governo italiano. Inaccettabile l’atteggiamento del presidente della commissione Lopez Aguilar, con il plauso del Pd, sia nei confronti degli eurodeputati componenti della commissione, ma anche nei riguardi dell’amministrazione comunale di Lampedusa, che rappresenta la popolazione che più di ogni altro vive in prima linea gli effetti dell’immigrazione senza limiti, inspiegabilmente esclusa. Chiederemo spiegazioni anche alla Presidente del Parlamento Europeo Metsola, per andare a fondo a fare chiarezza sulla vicenda: qualcuno dovrà chiedere scusa”.

Così in una nota la Lega al Parlamento Europeo