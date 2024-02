“Un provvedimento a favore delle nostre imprese. Esprimo soddisfazione per l’approvazione, da parte della Commissione Econ del Parlamento europeo, del pacchetto ‘Listing Act’, insieme mirato di misure per ridurre l’onere normativo eccessivo e aumentare la flessibilità del diritto societario che le società devono affrontare sia al momento della quotazione che dopo essere state quotate. Abbiamo condiviso la proposta e portato il nostro contributo nell’iter legislativo, al fine di razionalizzare le norme per le società, con l’obiettivo di alleviare oneri e costi amministrativi, mantenendo al contempo un livello sufficiente di trasparenza, tutela degli investitori e integrità del mercato; il provvedimento serve anche a spingere le Pmi a reperire capitali sul mercato, mantenendo il potere decisionale del fondatore. Un passo in avanti importante, sempre dando priorità alla difesa degli interessi delle nostre imprese”.

Così in una nota Valentino Grant, europarlamentare della Lega, componente della commissione Econ, relatore ombra del provvedimento.