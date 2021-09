“I costi che l’Italia ha affrontato per spegnere e contenere i devastanti incendi che hanno colpito le regioni del Sud, in particolare Sicilia e Sardegna, non devono essere inseriti nel calcolo del Patto di Stabilità. L’Unione europea deve mostrare solidarietà verso le Regioni colpite da quella che va considerata come una vera e propria calamità naturale. Ricordiamo che per acquistare un canadair servono circa 25 milioni di euro, mentre i costi di un ora di volo si aggirano intorno ai 6 mila euro. Ai costi immediati per le operazioni di spegnimento e ai danni su flora e fauna e attività agricole, devono essere sommati quelli a lungo termine per le bonifiche delle aree, un’operazione necessarie per mettere in sicurezza il territorio. Coldiretti ha stimato in 10 mila euro a ettaro bruciato i costi complessivi degli incendi. I roghi questa estate in tutta Italia avrebbero causato complessivamente danni pari a 1 miliardo di euro. Queste spese straordinarie vanno scorporate dal Patto di Stabilità e non devono pesare sugli Stati membri. Ci aspettiamo dalla Commissione europea una valutazione positiva della nostra proposta”, così Dino Giarrusso, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, in una nota.