“Dall’inizio del mio mandato di europarlamentare combatto in Europa affinché la Commissione si occupi seriamente di canapa, superando rapidamente un ridicolo tabù culturale e riconoscendo piena legalità - e dunque libertà di utilizzo - dell’intera pianta. Questa coltura ha margini di sviluppo enormi nel campo medico, farmaceutico, tessile, industriale, alimentare, cosmetico e di tutela ambientale e garantisce, inoltre, milioni di posti di lavoro e miliardi di euro di fatturato. Vogliamo rinunciare a tutto questo per fare un favore alle mafie? È giusto invece recepire il parere della Corte di Giustizia del 2020 e liberare del tutto il CBD così da fissare una soglia europea di THC obbligatoria, come lo 0,5%. Oggi gli imprenditori coraggiosi di Sicilia, Sardegna e di tutta Europa vanno premiati con scelte immediate che portino a regole chiare: i malati che si curano con canapa terapeutica non possono aspettare, e le mafie non aspettano, anzi sfruttano la nostra lentezza per fare affari sulla canapa. Adesso basta, rompiamo questo tabù antiscientifico e liberiamo la canapa”, così Dino Giarrusso, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, in un intervento nella Commissione Agricoltura del Parlamento europeo.