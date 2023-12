“Avanti col nuovo Patto di Stabilità. Grazie, dobbiamo dirlo, alla concretezza del ministro Giorgetti, arriviamo a una soluzione che guarda a una graduale riduzione del debito, estendendo il piano agli investimenti del Pnrr e recependo, così come avevamo chiesto, misure come lo scomputo della spesa per interessi dal deficit strutturale fino al 2027. Le nuove regole hanno trovato un compromesso, ponendo le basi per una crescita realistica e sostenibile dell’Italia, che è l’obiettivo di questo governo, nonostante qualcuno a sinistra stia scommettendo il contrario”.

Così in una nota il senatore della Lega Massimo Garavaglia, presidente della commissione Finanze a Palazzo Madama.