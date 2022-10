“La Commissione europea archivia il Nutriscore, l’etichetta che inganna i consumatori e favorisce le multinazionali. Accogliamo come una grande vittoria per l’Italia le dichiarazioni di Claire Bury, numero due della Direzione Salute della Commissione europea che, durante un convegno, ha dichiarato che il Nutriscore non verrà proposto come etichettatura ufficiale dell’Unione europea. Hanno vinto il buon senso e la strenua opposizione italiana espressa in particolare dal Ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli. La Commissione europea adesso tenga in considerazione la proposta presentata da Patuanelli in rappresentanza del governo italiano. Il Nutrinform tutela infatti le eccellenze enogastronomiche italiane ed europee ma soprattutto informa correttamente il consumatore sulle proprietà organolettiche degli alimenti. Basta attacchi ai prodotti del Made in Italy: olio extravergine d’oliva, parmigiano reggiano, grana padano e burrata pugliese sono delle eccellenze e come tali vanno trattate”, così Mario Furore, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, in una nota.