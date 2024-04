“L’attuale legislatura europea verrà ricordata come quella della pandemia e dalla guerra in Ucraina, la prossima dovrà essere la legislatura della pace. Il Movimento 5 Stelle si opporrà fermamente a questa deriva bellicista che hanno preso i leader europei. I cittadini non vogliono una corsa agli armamenti ma uno sforzo negoziale che metta fine all’incubo di un’escalation militare.

Come ha specificato Giuseppe Conte siamo rimasti molto delusi dalla metamorfosi di Ursula Von Der Leyen che è passata in pochi mesi da paladina del Green Deal e del salario minimo a Presidente con l’elmetto: dalla transizione sostenibile a quella militare. Il Consiglio europeo straordinario che inizia oggi cambi rotta e si sintonizzi sui bisogni reali dei cittadini che, come ricorda il sondaggio Eurobarometro pubblicato oggi, sono economia, lavoro, sanità e diritti”, così in una nota Laura Ferrara, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.