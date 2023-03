“Musica di giovani talenti al Parlamento Europeo con il concerto ‘Europei is Now’. Esprimiamo grande soddisfazione per aver organizzato questa straordinaria iniziativa: l’Orchestra Sinfonica del Veneto ets, formata da giovani musicisti, sì è esibita qui a Bruxelles con un progetto musicale di estrema qualità. Siamo orgogliosi di aver ospitato i nostri musicisti veneti, questi ragazzi hanno potuto vivere un’esperienza importante e un’opportunità di crescita professionale all’estero. Anche questo evento non solo ha dimostrato che la musica è in grado di unire e di accorciare le distanze, ma che è nostro preciso dovere valorizzare le eccellenze del nostro territorio”.

Così gli eurodeputati veneti Paolo Borchia, Rosanna Conte e Gianantonio Da Re del gruppo Lega Parlamento Europeo - Gruppo ID che hanno ospitato il concerto “Europei is Now”.