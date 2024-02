Sull'Ucraina "non si deve mai abbandonare l'attività negoziale, diplomatica che ci deve vedere impegnati a favorire un processo di dialogo. Non possiamo non riconoscere che l'Europa non ha saputo e non ha potuto esercitare questo ruolo di mediazione perché negli anni non abbiamo costruito e consolidato una politica estera e di difesa comune che ci permettesse di avere una credibilità geopolitica a livello internazionale. Non è un caso che al tavolo della diplomazia noi non abbiamo un ruolo prioritario".

Così a Tgcom24 l'on Salvatore De Meo, presidente della Commissione Affari Costituzionali del Parlamento europeo.

"In questo momento – ha proseguito - l'Europa sta esprimendo la sua presenza al fianco dell'Ucraina in termini di sostegno economico per la ricostruzione, sicuramente indispensabile per far sì che il tavolo della diplomazia continui ad operare e che si possano realizzare condizioni di dialogo e di pace. Il Parlamento Europeo, su proposta della mia Commissione, ha già licenziato una proposta di revisione dei trattati perché bisogna rivedere alcune regole, quelle che permetterebbero di costruire una politica estera e di difesa comune. Quello che abbiamo vissuto sia durante la pandemia e oggi di fronte a due scenari di guerra ci fa comprendere come ci sia bisogno di riorganizzare alcune regole. Questa è la grande sfida che mi auguro la prossima legislatura voglia lanciare, una fase costituente. E' una sfida impegnativa, difficile ma non impossibile. Se vogliamo utilizzare le potenzialità dell'Europa dobbiamo necessariamente far capire a tutti, nessuno escluso, che si è europei tutti i giorni, in qualsiasi momento. Non si può essere europei a giorni alterni. Ed è questo l'errore che in qualche caso alcuni Stati hanno commesso, vedendo l'Europa come un'opportunità a loro favore, ma non considerando che bisogna ovviamente fare uno sforzo per far fronte alle sfide presenti e futuri", ha concluso.