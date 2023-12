"Siamo soddisfatti dell'accordo raggiunto sul Patto di stabilità, a dimostrazione di un negoziato caratterizzato da grande consenso e pragmatismo e l'Italia ha saputo gradualmente portare sul tavolo delle proposte e raggiungere un compromesso. La nostra proposta era molto più ambiziosa, avremmo voluto escludere dai parametri del Patto anche le spese di investimento, ci siamo dovuti limitare a quelli del Pnrr, ma è importante l'esclusione dell'impatto dei tassi di interesse e delle spese di difesa".

Lo ha detto Salvatore De Meo, europarlamentare di Forza Italia e presidente Affari costituzionali al PE, a Radio Anch'io.

"Questa è la strada su cui insistere anche su altri temi, perché l'Italia sappia, così come ha fatto, spingere gli altri Paesi ad una condivisione maggiore un'Europa più solidale nel concreto e non più rigida e burocratica. Quelli che oggi criticano l'accordo, vogliono guardare all'Europa in maniera negativa, un atteggiamento che nel passato ci ha portato ad avere pochi risultati. L'Europa ha delle criticità che non possiamo negare ma vanno affrontate con proposte concrete come sta facendo l'Italia", ha concluso.