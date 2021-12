"Pieno sostegno all’azione di governo e alle iniziative che il Presidente Draghi porterà al Consiglio Europeo. L’Unione europea ha dimostrato di essere all’altezza della sfida dell’emergenza sanitaria e il nostro paese è riuscito a fare la sua parte con misure efficaci riconosciute in tutto il mondo. E’ questa la strada che dobbiamo seguire anche in Europa con misure che mettono al centro la sicurezza dei cittadini rinnovando l’invito a vaccinarsi e alla terza dose: il modo più sicuro per tutelare non solo se stessi, ma anche la salute di tutta la comunità e dei più fragili. Si tratta di una sfida globale: l’Europa sa che serve solidarietà, ma anche pragmatica nella donazione dei vaccini ai paesi più poveri. Condividiamo le scelte del governo per affrontare la crisi energetica: ci sta a cuore la ricaduta su famiglie e imprese. Per questo è giusto prevedere stanziamenti ad hoc ma anche uno sguardo al futuro pensando alla transizione ecologica e al ricorso a energie rinnovabili. Quanto al tema dell’immigrazione, siamo convinti che anche in Europa è fondamentale non rinunciare ai valori costituzionali, e insistere sulla responsabilità comune da condividere con tutti i paesi. Insomma siamo convinti che anche in occasione del prossimo Consiglio Europeo il nostro governo saprà promuovere tutte le iniziative necessarie a all’altezza della credibilità del nostro paeseLo ha detto Andrea De Maria, deputato Pd e Segretario d’Aula, intervenendo durante le comunicazioni del Presidente Draghi in vista del prossimo Consiglio Europeo" così in una nota il deputato Pd Andrea De Maria