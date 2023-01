“Molti Paesi europei sono alle prese con una grave carenza di medicinali, in particolar modo di antibiotici, antinfluenzali e quelli a base di ibuprofene. Dopo la scarsità di mascherine che ha portato a grandi speculazioni sui prezzi durante la pandemia, l’UE deve fare i conti con una nuova crisi sanitaria, la cui gestione viene a torto demandata ai singoli Paesi che hanno adottato in Italia, Grecia e Francia misure differenti. In una interrogazione presentata alla Commissione europea chiediamo di adottare una politica centrale per prevenire la carenza di produzione, approvvigionamento e distribuzione di farmaci e dispositivi medici di protezione. Non possiamo lasciare che la case farmaceutiche investano solo nei farmaci più remunerativi e abbandonino quelli essenziali per la cura dei malati. La Commissione deve garantire la creazione di scorte strategiche e incoraggiarne la produzione e gli investimenti sui farmaci di base sul suo europeo”, così in una nota congiunta Maria Angela Danzì e Laura Ferrara, europarlamentari del Movimento 5 Stelle.