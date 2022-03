“La Commissione europea adotta un quadro temporaneo di crisi sul modello di quello per il contrasto alla pandemia per sostenere l'economia degli Stati membri nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Un memo per capire dove saremmo finiti con i noeuro e gli euroscettici. La differenza di avere Draghi al governo e di aver messo i sovranisti all’angolo sta tutta qui, nella risposta unitaria , coesa e compatta , l’unica prospettiva possibile di fronte ad una crisi di questa portata”, così in una nota la senatrice di Italia Viva Donatella Conzatti Segretaria Commissione Bilancio.