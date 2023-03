"Dall'Europa finalmente una buona notizia: la Commissione Ue ha dato il via libera agli aiuti di Stato previsti dal governo per sostenere il settore della ceramica e del vetro di Murano. Si tratta di risorse pari a 1,5 miliardi, che si aggiungono ai 3 miliardi stanziati dalla Regione Veneto per sostenere un comparto artigianale di eccellenza, tra i più colpiti dalla crisi energetica. La decisione dell'Ue arriva dopo mesi di pressioni che la sottoscritta e altri colleghi della Lega al Parlamento europeo abbiamo portato avanti a Bruxelles. Iniziative come il presepe in vetro realizzato dagli artisti di Murano che ho consegnato personalmente alla presidente del Parlamento europeo Roberta Mestola lo scorso dicembre". Lo dice l'eurodeputata della Lega, Rosanna Conte.