"Davanti alla guerra scatenata dalla Russia di Putin, che rappresenta la minaccia più grave dalla fine della Seconda Guerra mondiale, è nostro dovere riavviare il cantiere dell’integrazione europea nei settori dell’energia, ambiente, sociale, sicurezza e difesa. Dobbiamo costruire l’Europa politica che oggi manca e per far ciò, prendendo le mosse dall’architettura collaudata con il Next Generation EU, il Movimento 5 Stelle propone la creazione di un ‘Energy Recovery Fund’, un pacchetto di misure straordinarie, anche compensative, per tutelare le famiglie e le filiere più colpite dall’aumento dell’energia e delle materie prime, e per accelerare al massimo lo sviluppo delle rinnovabili, l’energia del futuro, per un’Europa strategicamente autonoma e indipendente dal gas russo. L’articolo 122 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, infatti, permette alla Commissione di fornire assistenza finanziaria da parte dell’Unione agli Stati membri, nel caso in cui l’approvvigionamento di determinati prodotti si renda particolarmente difficile, in particolare nel settore dell’energia, anche attraverso una nuova emissione di debito comune. Prolungare la sospensione del Patto di Stabilità e Crescita non è sufficiente: il nostro obiettivo è pervenire a un definitivo superamento dei suoi steccati ideologici, poiché sfide epocali richiedono risposte altrettanto epocali, e solo un rinnovato Patto di Solidarietà e di Sviluppo può fornirci gli strumenti necessari a fronteggiare le minacce di fronte a noi, promuovendo un’economia pienamente al servizio dei cittadini e il rilancio di una convergenza economica e sociale verso l’alto. Questo Patto di Solidarietà e di Sviluppo dovrà prevedere lo scorporo dal calcolo del pareggio di bilancio di tutti gli investimenti produttivi nazionali destinati alla transizione energetica, al green e alla protezione dei beni pubblici europei”, così Fabio Massimo Castaldo, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, durante l’evento “Più forte, più verde, più giusta: un patto nuovo per una nuova Europa”, organizzato dal Movimento 5 Stelle.