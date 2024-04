"Markus Pieper ha deciso di rinunciare al ruolo di inviato dell'UE per le PMI. È l’ennesima conferma dell'inadeguatezza di Von Der Leyen per un nuovo mandato da presidente della Commissione. Se ce ne fosse ancora bisogno, e non ce ne era bisogno per quanto riguarda la Lega, serva questo, a chi ancora ne sostiene la candidatura, per capire che questi fatti dimostrano che Von Der Leyen utilizza le istituzioni europee per fare ‘marchette’ per procurarsi la candidatura. Ancora peggio, se consideriamo che, a tutt'oggi, mancano le spiegazioni e i chiarimenti che devono essere forniti in merito alla gestione di Pfizer. Il combinato di mancanza di trasparenza insieme a scelte orientate a creare vantaggi per se stessa e la propria maggioranza politica vanno a discapito della credibilità delle stesse istituzioni. Ancora una volta lo ripetiamo: ci rifletta chi in Italia continua a puntare su Von Der Leyen e sulla accozzaglia di sinistra che la sostiene".

Così il deputato della Lega Stefano Candiani, capogruppo in commissione Politiche Ue.