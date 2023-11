"Bene l’ottimismo di certi colleghi per le prossime europee, ma la Lega vuole difendere gli interessi degli italiani. Scandaloso si parli di stare nella maggioranza a prescindere".

Così l’eurodeputato Paolo Borchia, coordinatore Id in commissione ITRE (Industria, ricerca ed energia), segretario provinciale della Lega di Verona e responsabile federale Lega nel mondo.

“Ricordiamo i brillanti risultati del binomio popolari-socialisti: case green, carni sintetiche, un patto di stabilità che probabilmente riporterà l'austerità. Non dimentichiamo inoltre che Ppe, per bocca di Weber, ha appoggiato 32 dei 34 provvedimenti del Green Deal. Le nostre imprese pagano bollette altissime anche a causa delle politiche zelanti della Commissione europea, targata Von der Leyen (Ppe). La Lega in Europa ha sempre lavorato per la tutela dell’agroalimentare, comparto da difendere dagli eccessi ambientalisti che grazie a questa Commissione europea vanno esattamente in questa direzione. Avere il coraggio di andare in Europa a difendere la propria economia non significa essere antieuropeisti, come molti vorrebbero far credere, al contrario".