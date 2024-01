"La Commissione europea ritiene che non ci siamo le condizioni per raggiungere un accordo commerciale con il Mercosur. Bene che Europa si sia finalmente svegliata, ma non basta: vogliamo l'interruzione del proseguo dei negoziati che sono a tutti gli effetti importazioni sleali. Come Lega, abbiamo sempre ravvisato la mancanza di criteri analoghi sulla produzione di questi prodotti agricoli. Serve reciprocità".

Così il segretario provinciale della Lega di Verona, l'eurodeputato Paolo Borchia, coordinatore ID in commissione ITRE e componente della commissione Trasporti Parlamento europeo.

"Il nostro obiettivo è, quindi, la revisione della comparazione tra questi due modelli agricoli così distanti. Non intendiamo consentire che si prosegua con un accordo che non tutale il comparto agricolo e zootecnico del Nord-est e non solo".