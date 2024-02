"La prima legge europea contro la violenza sulle donne non considera stupro il sesso non consensuale, così che la più bieca violenza contro donne e ragazze non sarà considerata un crimine europeo.

Aver negato la brutale guerra contro le donne e le ragazze è il triste risultato di un accordo tra Consiglio e Parlamento europeo. Eppure, sarebbe bastato il sostegno di Francia e Germania, che invece hanno negato a milioni di donne e ragazze il diritto di essere difese in tutta l'Unione Europea. Purtroppo, i dati sono allarmanti e inaccettabili: il 5% delle donne nell'UE sono state violentate dopo aver compiuto 15 anni. Ogni anno si registrano più di 100.000 stupri. L'identità delle donne e delle ragazze europee è una delle fondamenta rinunciabili sulla quali si fonda la millenaria cultura europea. Negare la violenza è la più grave contraddizione dell'Unione Europea, specialmente di fronte alla crescente islamizzazione."

Così in una nota Anna Cinzia Bonfrisco, europarlamentare della Lega – Gruppo ID, componente della Commissione per gli Affari esteri, della Sottocommissione per la Sicurezza e la Difesa.