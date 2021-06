“Italia promossa a pieni voti sui capitoli strategici del Next Generation Eu: transizione ecologica e digitale. Un autentico miracolo, visti i tempi stretti nei quali il governo ha dovuto riscrivere il Pnrr totalmente inadeguato trovato in eredità. Ora potremo beneficiare del 13 per cento di anticipo dei finanziamenti, circa 25 miliardi di euro che metteranno ulteriore benzina nel motore di un’economia in piena ripresa. Dopo il successo del piano vaccinale, questo è il secondo step del rilancio del sistema Paese, inimmaginabile appena pochi mesi fa”.



Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.