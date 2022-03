“Sul debito comune assistiamo a un film già visto. Le parole del premier olandese Mark Rutte e della Presidente svedese Magdalena Andersson non sorprendono, ma sono evidentemente figlie di pregiudizi che davanti a un contesto drammatico come quello della guerra in Ucraina vanno rimossi. Il successo del Next Generation EU va replicato focalizzandoci sulle nuove priorità da affrontare, quella energetica e della difesa europea. Per raggiungere l’indipendenza dal gas russo il prima possibile e per sostenere cittadini e imprese dal caro bollette, il Movimento 5 Stelle ha proposto la creazione di un ‘Energy Recovery Fund’, uno strumento che attraverso una emissione di debito comune finanzi gli investimenti nelle energie rinnovabili. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha presentato delle slides per uscire dalla dipendenza dalla Russia entro il 2027, ma non ha sciolto il nodo su chi e come si finanzia questo phase out. Per il Movimento 5 Stelle questi fondi europei devono essere trasferimenti a fondo perduto e non prestiti che appesantirebbero i bilanci nazionali. Così come fatto nel luglio 2020 da Giuseppe Conte, per il bene dei cittadini europei supereremo resistenze e tentennamenti dei Paesi frugali. Non abbiamo alternative”, così Tiziana Beghin, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo, in una nota.

--