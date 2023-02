“Ormai è evidente che il prossimo vertice europeo finirà con un compromesso al ribasso per l’Italia. La Meloni è pronta a barattare una maggiore flessibilità sull’uso di fondi già esistenti, come il PNRR e i fondi di coesione, con l’ok all’allentamento delle norme sugli aiuti di stato che avvantaggerebbe principalmente Germania e Francia. Si accontenta delle briciole per non restare a mani vuote, ma così facendo prepara la distruzione del sistema economico e industriale del nostro Paese che, senza incentivi adeguati e all’altezza della sfida della prossima rivoluzione industriale rappresentata dalle nuove tecnologie green, non potrà mai reggere la concorrenza americana, francese e tedesca. Giorgia Meloni è isolata in Europa, conta come il due di picche e questa non è una buona notizia per l’Italia”, così Tiziana Beghin, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo, in una nota.