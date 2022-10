“Il Parlamento europeo ha votato una risoluzione in cui chiede agli Stati membri di combattere in modo più incisivo i crimini di odio contro la comunità LGBTIQ+. L’ultimo grave episodio a Bratislava, in Slovacchia, si è verificato lo scorso 12 ottobre: due giovani ragazzi Matúš Horváth a Juraj Vankulič sono stati uccisi davanti a un bar gay. La risoluzione è passata a larga maggioranza con 447 voti a favore e appena 78 contrari. Noto con disappunto che ben 23 di questi europarlamentari, più di un quarto, proviene dal mio Paese, l’Italia, e appartengono ai gruppi di Fratelli d’Italia e della Lega, più un deputato di Forza Italia. Trovo vergognoso che non si sia registrata una condanna unanime da parte del Parlamento europeo contro il brutale assassinio di due ragazzi perché gay. Non esprimere solidarietà alle vittime di attacchi che mirano le persone per il loro orientamento sessuale è cinico e alimenta ancora di più l’ideologia dell’odio. Lega e Fratelli d’Italia chiedano scusa subito ai familiari delle vittime”, così Tiziana Beghin, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, in una nota.