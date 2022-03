“L’accordo sullo Strumento per gli appalti internazionali, raggiunto ieri sera fra Consiglio e Parlamento europeo, rappresenta un importante passo in avanti per tutelare le imprese italiane ed europee nella competizione globale. La reciprocità negli scambi commerciali e nel sistema degli appalti devono essere alla base di qualunque relazione internazionale. Una volta che questo accordo verrà ratificato dal voto della plenaria del Parlamento europeo, l’Unione europea, avrà a disposizione uno strumento in più per farsi rispettare nel mondo, questo meccanismo infatti rappresenta un deterrente per molti Stati che penalizzano le imprese europee ponendo restrizioni ingiustificate alla libera concorrenza. Ci rammarichiamo tuttavia del campo di applicazione dalle maglie troppo larghe previsto dall’accordo, un modo questo per accontentare alcuni Stati membri. Siamo convinti che il commercio globale debba essere regolamentato in maniera più equa e rispettosa dei diritti di tutti così da non far prevalere la legge del più forte e delle decisioni arbitrarie tipiche dei regimi autocratici. La democrazia è fatta di regole e il loro rispetto è garanzia di pace e prosperità”, così Tiziana Beghin, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo, in una nota.