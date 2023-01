“Secondo i dati della stessa Commissione europea il nuovo quadro temporaneo di crisi dell'Ue per gli aiuti di stato ha avvantaggiato in modo enorme Germania e Francia che hanno utilizzato in totale l’80% degli aiuti approvati, mentre l’Italia meno del 5%. È evidente dunque che perseguire questa strada alimenterebbe diseguaglianze nel mercato unico europeo. Per questa ragione come Movimento 5 Stelle chiediamo a gran voce il varo di un Recovery 2, un nuovo strumento di debito comune dell’Ue finalizzato alla transizione energetica e in grado di rispondere alla potenza di fuoco dell’Inflation Reduction Act americano che rischia di penalizzare le imprese europee. La locomotiva franco-tedesca senza i vagoni degli altri Stati membri rischia di deragliare. Serve un nuovo Next Generation EU”, così in una nota Tiziana Beghin, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo.