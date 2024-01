"Forza Italia esprimerà voto favorevole alla risoluzione di maggioranza sulla relazione della Commissione politiche dell'Unione europea". Così Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento immigrazione del partito azzurro, intervenendo in Aula a Montecitorio in dichiarazione di voto sulla risoluzione di maggioranza sulla Relazione della commissione Politiche europee sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Ue nel 2023.

"Il dibattito di oggi – ha proseguito - si colloca a pochi mesi dalle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo e dalla nomina del prossimo Presidente della Commissione. Il prossimo 1° febbraio si terrà un Consiglio europeo straordinario, incentrato sulla revisione di medio termine del Quadro finanziario pluriennale che, ci auguriamo, possa approvare il documento in tutte le sue priorità: sostegno all'Ucraina, migrazione e dimensione esterna, piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa, pagamenti degli interessi del NextGenerationEU, strumenti speciali, nuove risorse proprie. Speriamo, quindi, che la soluzione operativa su cui sta lavorando la Commissione e che sarebbe un vero e proprio piano B alternativo non debba essere attivata e che prevalga la ragionevolezza.

Il Consiglio europeo di dicembre, ha ribadito che l'allargamento dell'Unione europea ad altri Stati rappresenta un investimento geostrategico nella pace, nella sicurezza, nella stabilità e nella prosperità. Il Governo italiano ha sempre sostenuto convintamente il processo di allargamento dell'Unione, con l'obiettivo, da un lato, di stabilizzare la regione balcanica e promuovere la sua integrazione nell'UE, dall'altro, di favorire il percorso di adesione di Ucraina, Moldova e Georgia. Forza Italia esprime un forte apprezzamento per l'impegno profuso in questi mesi dal Governo e dal Ministro Tajani sul fronte della guerra Russia-Ucraina e sul fronte Medio orientale, alla luce degli sviluppi innescati dai drammatici attentati terroristici dello scorso 7 ottobre. Non posso che esprimere apprezzamento per l'impegno più volte ribadito dall'esecutivo di voler rafforzare un'azione sinergica tra Governo e Parlamento nella fase di formazione del diritto e delle politiche dell'Unione, sia per quanto attiene alla posizione negoziale dell'Italia nelle sedi europee, sia con riferimento al cosiddetto "dialogo politico" con la Commissione e al controllo sull'applicazione del principio di sussidiarietà previsto dai Trattati", ha concluso.