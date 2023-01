"Ci sarà una prossima riunione del Comitato per la sicurezza sanitaria la prossima settimana, l'11 gennaio, e sarà la prima occasione per gli Stati membri di riferire alla Commissione e agli altri sulle misure che stanno adottando e credo che a quel punto saremo in grado di vedere i dettagli specifici e come gli Stati membri stanno attuando queste regole". Lo ha detto il portavoce della Commissione Ue Tim McPhie, interpellato sulla reale opportunità scientifica di effettuare test covid ai viaggiatori in partenza dalla Cina, alla luce anche delle indicazioni diverse dell'Ecdc: "Come ha detto il parere del Comitato per la Sicurezza Sanitaria pubblicato ieri, c'è una scarsità di dati disponibili e dobbiamo prendere provvedimenti, tenendone conto", ha replicato. "Quello che abbiamo ora è un accordo sul fatto che tutti gli Stati membri dovrebbero mettere in atto misure di controllo per i passeggeri provenienti dalla Cina e diretti negli Stati membri, ora spetta agli Stati membri mettere in atto tali misure il più rapidamente possibile", ha aggiunto