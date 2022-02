"In queste ore, così drammatiche e delicate, non mi sembra il caso di intavolare inutili polemiche politiche. Noi abbiamo lavorato per evitare la guerra e ora dobbiamo lavorare, insieme, per fermare la guerra. È necessario che la maggioranza resti unita per non inficiare gli sforzi di tutti, in primo luogo del presidente Draghi, per giungere al più presto ad una soluzione diplomatica della crisi".

Così Eugenio Zoffili, capogruppo della Lega in III Commissione Affari Esteri e comunitari alla Camera e Presidente della Bicamerale Schengen, Europol e immigrazione.