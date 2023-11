"Io penso che siamo tutti stanchi". Lo dice Luca Zaia, presidente del Veneto, commentando le parole della premier Giorgia Meloni sulla "stanchezza" per il conflitto tra Russia e Ucraina. "Noi siamo vissuti in pace, abbiamo avuto questa fortuna, vogliamo pensare che l'Europa sia in pace e che nessuno in giro per il mondo muoia soprattutto se si tratta di bambini come si è visto negli ultimi giorni", aggiunge l'esponente della Lega.