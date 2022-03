"I cittadini veneti hanno messo a disposizione quasi 8 mila posti letto per i rifugiati". Lo ha riferito stamani il presidente del Veneto, Luca Zaia, commentando la generosità dei cittadini sul fronte dell'accoglienza dei profughi in arrivo dall'Ucraina. Il governatore ha spiegato che Regione e istituzioni stanno lavorando per ospitare i richiedenti asilo, "che continuano ad essere donne e bambini. - ha aggiunto Zaia - La nostra macchina è messa a puntino, ora speriamo che i negoziatori facciano chiudere questa triste pagina di storia e che questi cittadini possano tornare a casa loro".