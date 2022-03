"La situazione in Ucraina ci preoccupa, in Veneto abbiamo già 4 mila profughi". Lo dice Luca Zaia, presidente della Regione, durante il punto stampa a Palazzo Balbi, a Venezia. "La prima provincia per accoglienza resta Treviso, seguita da Venezia e Padova. Sono ricoverati 19 profughi di cui 12 bambini, soprattutto oncologici". Nelle stazioni principali sono presenti dei punti tampone per gli ucraini che arrivano (il tampone in Veneto è obbligatorio). "Il tasso di positività non è alto – continua Zaia - Ho chiesto la collaborazione dei direttori generali delle Ulss per verificare quale variante hanno gli ucraini positivi". Una struttura dell’Inps, annuncia Zaia, a Farra di Soligo (Treviso) sarà dedicata ai profughi positivi. "Da domani sarà attivo l’ex ospedale di Monselice (Padova), da giovedì Asiago (Vicenza) e poi Malcesine (Verona). Qualcuno chiede la vaccinazione, altri il richiamo. Chiederemo la collaborazione anche degli alberghi perché facciano un prezzo calmierato ai profughi".