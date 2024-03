Antonio Tajani ha dichiarato che la posizione del governo italiano è molto chiara e che la maggioranza è coesa. Ha espresso preoccupazione per eventi come la morte di Navalny e le votazioni farsa nelle aree occupate in Ucraina da parte dei russi. Tajani ha ribadito che l'Italia è assolutamente contraria alla presenza di truppe occidentali in territorio ucraino e ha sottolineato che l'Italia non è in guerra con la Russia, ma sta difendendo il diritto dell'Ucraina di essere un Paese libero e indipendente.

Riguardo alle parole di Salvini, Tajani ha affermato che non mettono in difficoltà l'Italia, la cui posizione è molto chiara. Ha dichiarato che l'Italia è rispettata e stimata sul palcoscenico internazionale. Tajani ha precisato che non c'è nulla da chiarire con Salvini e che la frase pronunciata è stata solo una sua opinione. Ha concluso affermando che nel governo vi è una visione comune e una sola linea politica.