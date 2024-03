"Siamo impegnati a sostenere un Paese attaccato, in violazione delle norme internazionali, ed è un Paese situato alle porte dell'Europa. Tuttavia, il nostro obiettivo è quello di ottenere la pace, non di espandere la guerra. Per questo motivo stiamo assistendo l'Ucraina nel resistere, per questo motivo non saranno lasciati soli, al fine di arrivare a una conclusione delle ostilità senza che uno Stato abbia occupato un altro. Ma è importante sottolineare, lo ripeto, che questo non comporta un intervento diretto da parte nostra". Questo viene enfatizzato in un'intervista al Corriere della Sera dal Ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Nessun membro della Nato ha mai discusso di un coinvolgimento diretto, siamo consapevoli delle conseguenze che potrebbe avere un conflitto che potrebbe portare a una guerra nucleare", aggiunge. "Anche all'interno della Nato è stato deciso che l'Ucraina potrà aderire solo dopo la fine del conflitto, poiché se l'adesione fosse immediata, saremmo costretti ad intervenire per difendere un Paese membro attaccato".

E, rispondendo alle dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron, il ministro dichiara: "Non capisco, non so se sia influenzato dalla campagna elettorale". "Forse vuole evidenziare le differenze con partiti filorussi come quello di Le Pen", aggiunge, "ma noi adottiamo una posizione completamente diversa". "Siamo stati al fianco dell'Ucraina fin dall'inizio", dice Tajani, "ma non siamo in guerra con la Russia. Non lo siamo mai stati". Ciò significa che non è previsto "alcun coinvolgimento diretto delle nostre forze armate in quel conflitto". "Siamo pronti a fornire ogni tipo di assistenza e non vacilliamo", sottolinea, "speriamo che Paesi come l'Iran e la Cina non rafforzino la Russia con armamenti e aiuti, poiché rappresenta un enorme pericolo per il mondo intero se la guerra dovesse avere conseguenze disastrose". E nell'intervista Tajani ribadisce l'urgenza di "coordinare sempre di più, rafforzare e unire l'Europa in una difesa comune".