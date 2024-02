"Noi lavoriamo per la pace e impedire che ci sia una vittoria della Russia", una "pace giusta vuol dire il rispetto del diritto internazionale e la liberazione del territorio occupato dai russi". Così al Forum Ansa il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Ci auguriamo che si possa arrivare a una trattativa pur tuttavia senza rinunciare alla difesa della libertà e del diritto internazionale" aggiunge il vicepremier sottolineando di non essere in guerra con Russia.