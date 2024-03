"Nel contesto della guerra in Ucraina, siamo tutti preoccupati per quello che accade. Tuttavia, questa preoccupazione deve spingerci a lavorare ancora di più per la pace e contro un'escalation del conflitto. L'Italia non ha mai considerato l'opzione di inviare militari a combattere in Ucraina. Il nostro sostegno è principalmente di natura finanziaria, politica e forniamo anche assistenza di materiale militare. Tuttavia, non è mai stata contemplata la presenza di soldati italiani nel combattere contro le forze russe." Queste sono le parole del ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani.