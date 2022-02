"La violazione dell'integrità territoriale di uno Stato non è accettabile. Dalla Russia un atto sconsiderato che ha aperto una crisi gravissima. Si deve fare di tutto per fermare il riaccendersi tragico della guerra nel cuore dell’Europa. La nostra risposta non può che essere netta e inequivocabile. E sulle sanzioni nessuna ambiguità perché non può essere accettato il fatto che chi aggredisce un altro Stato, chi viola il diritto internazionale, chi si arroga il diritto di ridisegnare con le armi i confini possa agire senza subire le conseguenze. E’ giusto non sottovalutare l’impatto delle sanzioni sull’economia italiana ma occorre ricordare che dal 2014 chi ha subito le conseguenze maggiori è la Russia, visto che l'Europa è il primo partner del Paese".

Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera.