"Il governo italiano sta agendo in sintonia con i partner dell’Unione europea e della Nato per porre fine alla tragedia provocata in Ucraina dall’aggressione russa che sta causando morte e distruzione. L’obiettivo è la fine della guerra. Insieme c’è la tutela dei cittadini e della sicurezza nazionale e quindi bene ha fatto il ministro Di Maio, così come deciso anche in altri Paesi, ad espellere dei diplomatici russi per garantire questa prioritaria esigenza. Dissociazioni come quella della Lega da decisioni tanto importanti quanto coerenti con i fini dell’azione che si è dato il governo rappresentano quantomeno un errore".

Lo ha dichiarato Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera.