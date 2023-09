La segretaria dem Elly Schlein ha dichiarato che "paradossalmente il sostegno pieno al popolo ucraino invaso in modo criminale dalla Russia di Putin è un punto su cui c'è stata convergenza con quello che ha fatto il governo fino a qui". Intervenendo all'evento 'Il Tempo delle donne', promosso dal Corriere della sera alla Triennale di Milano, la dem ha spiegato che non ci sono stati dubbi "dal principio che bisognasse sostenere il popolo invaso anche nel suo diritto all'autodifesa, quindi con ogni strumento di assistenza necessario, compreso quello militare, però non basta aspettare che cada l'ultimo fucile".

"Quello che chiediamo è vedere un maggior protagonismo dell'Unione Europea dal punto di vista politico e diplomatico perché solo con l'Unione noi abbiamo una voce", ha aggiunto.