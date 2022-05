"Io sono disposto ad andare ovunque per il cessate il fuoco". Così il segretario della Lega Matteo Salvini, intervenuto al forum ANSA. "Io lo chiedo ai russi, con l'impegno del giornalismo italiano che se Salvini facesse il suo dovere, e cioè chiedere ai russi di cessare il fuoco, non venga vista come una iniziativa filorussa", prosegue il leader del Carroccio. "Io non so se esiste un piano italiano per la pace, noi non ne sappiamo nulla. Ho fatto una riunione con i vertici della Lega e nessuno ne sa nulla", conclude Salvini.