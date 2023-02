"Come spesso mi accade negli ultimi tempi - sarà la vecchiaia, la mia - non sono molto d'accordo con quello che dice il Presidente Berlusconi su Zelensky, e meno ancora su ciò che sottintende su Putin". Così su Facebook Gianfranco Rotondi, presidente di 'verde è popolare', deputato del gruppo di 'Fratelli d'Italia'. "C'e' un governo di coalizione, guidato da un presidente del Consiglio il cui partito doppia i consensi di tutti gli alleati. Quel partito ha una linea univoca in politica estera. Il Presidente del Consiglio la imprime al governo e alla coalizione con massimi riconoscimenti interni e internazionali, e la più assoluta sintonia e lealtà del ministro degli Esteri, che peraltro appartiene al partito di' Berlusconi. Non vi è nessun dubbio - sottolinea - sulla posizione internazionale dell'Italia: siamo atlantisti, e al fianco dell'Ucraina e di Zelensky. E sullo scacchiere internazionale conta questo, non il cicaleccio dei cronisti alla ricerca del titolo a effetto, che peraltro è il loro mestiere, e va rispettato. Ciò detto, in Italia esiste libertà di opinione, e vale per tutti, anche per il presidente Berlusconi. E trovo di pessimo gusto che ci si affretti a ridimensionare le sue affermazioni, o a ridurle alla tattica tra alleati, o peggio ancora a voce dal sen fuggita. Il Presidente Berlusconi da' voce a opinioni presenti nel Paese, che egli evidentemente condivide. Ne ha diritto, ma il caso finisce qui".